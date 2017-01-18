Сутки в зоне АТО прошли без потерь при 61 обстреле Боевики, среди прочего вооружения, применяли тяжелые минометы.

Фото: Макс Левін

За прошедшие сутки российско-оккупационные войска 61 раз обстреляли позиции сил АТО на Донбассе, однако ни погибших, ни раненых среди украинских военных нет.

Как сообщает штаб АТО, на Мариупольском направлении из 82-миллиметровых минометов боевики вели огонь по Чермалыку, Водяному и Широкино, из гранатометов и стрелкового оружия – по Лебединскому, Талаковке, Красногоровке, Водяному, Широкино и Гнутовому, из вооружения БМП – по Березовому. По Широкино огонь вел снайпер.

На Луганском направлении из 120 и 82 миллиметровых минометов оккупанты обстреляли Троицкое и Новоалександровку, из гранатометов и стрелкового оружия – Валуйское, Станицу Луганскую, Попасную. По Валуйскому вел огонь и снайпер.

На Донецком направлении из гранатометов различных систем и стрелкового оружия российско-оккупационные войска вели огонь по Авдеевке, Опытному, Пескам.

Напомним, в понедельник на Донбассе получили ранения двое военных.