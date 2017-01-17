В полиции сообщили подробности перестрелки в Олевске Причина конфликта с незаконной добычей янтаря не связана.

Фото: Facebook/Саша Ніколайчук

Непосредственная причина конфликта с применением оружия в Олевске Житомирской области не связана с незаконной добычей янтаря.

Об этом во вторник на брифинге сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Житомирской области Вячеслав Печененко, информирует отдел коммуникации полиции области.

"По имеющимся сведениям, ночная схватка местных жителей с группой приезжих напрямую не связана с незаконной добычей янтаря. В настоящее время практически все участники конфликта и транспортные средства, на которых они передвигались, установлены", - рассказал Вячеслав Печененко.

По словам главы областной полиции, участниками конфликта являются жители разных регионов - Житомирской, Киевской и Львовской областей, а погибшим оказался житель Киевской области.

"Накануне у развлекательного заведения произошло обычное недоразумение, вследствие чего завязалась драка. Криминальные элементы из Львовской области, которые проживали раньше в Олевске, после употребления алкоголя пытались бесплатно пройти в это ночное заведение, из-за чего произошло недоразумение с охранником, потом подошел руководитель заведения - они поссорились-побились. После драки местные и "львовские" ребята, говоря по-простому, назначили встречу на следующий день. Но обе стороны пришли на нее с оружием, то есть были подготовлены. Большинство людей, которые участвовали в этом конфликте, даже не из Олевского района - их лица установлены. Сейчас проводятся розыскные действия, потому что это представители трех регионов Украины - Киевской, Житомирской, Львовской областей", - передает слова начальник ГУ НП в Житомирской области Укрифнорм.

По словам Печененко, основной фигурант этого конфликта - криминальный авторитет, который проживает во Львовской области, он и пригласил людей из других регионов поддержать себя.

Глава полиции сообщил, что на месте события правоохранители изъяли более ста вещественных доказательств, которые направлены на экспертизу. Для стабилизации ситуации и обеспечения общественного порядка полиция области уже приняла ряд мер, привлекши сотрудников СБУ, прокуратуры и ГУ НП из Киевской и Львовской областей.

Как сообщалось, в ночь на понедельник 16 января в центре Олевск Житомирской области в перестрелке между местными и приезжими погиб человек, шестеро получили ранения.