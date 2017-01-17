​Киевсовет предложил перенести памятник Щорсу на территорию "Экспоцентра" Киевсовет предложил перенести памятника Щорсу на территорию "Экспоцентра"

Фото: Елизавета Сергиенко

Киевский городской совет инициирует перенос памятника Николаю Щорсу на территорию национального комплекса "Экспоцентр Украины" в Киеве.

Об этом сообщил советник мэра столицы по вопросам благоустройства, депутат Дмитрий Белоцерковец.

"Проект решения Киевсовета зарегистрирован", - сказал он.

Белоцерковец уточнил, что для согласования адреса размещения памятника с Министерством культуры необходимо соответствующее обращение городского совета.

Напомним, в марте 2016 года Институт национальной памяти, контролирующий выполнение закона о деккомунизации, заявил, что демонтаж памятника Щорсу в Киеве предусмотрен законом и не является предметом обсуждения.

Институт напоминает, что Николай Щорс не только принимал активное участие в боевых действиях против украинских войск в 1918-1919 гг., но и занимал должность военного коменданта города Киева (февраль 1918 г.) и несет ответственность за военные преступления большевиков против гражданского населения украинской столицы. В конечном итоге большевистский комбриг Щорс погиб 30 августа 1919 г. в боях именно с армией, которая боролась за независимость Украины.

В июле 2016 года министр культуры Евгений Нищук выступил за перенос памятника Щорсу в пока еще не созданный музей тоталитарной символики, который планируют создать на территории "Экспоцентра Украины". В октябре КГГА подготовила проект демонтажа памятника для переноса его в другое место.