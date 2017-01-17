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Боевики 31 раз обстреляли силы АТО на Донбассе

Потерь среди военнослужащих нет.

Боевики 31 раз обстреляли силы АТО на Донбассе
Фото: Макс Левін

С начала суток боевики 31 раз обстреляли позиции украинских военных в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе. Потерь среди бойцов нет.

Об этом сообщает пресс-центр АТО в Фейсбуке.

"По состоянию на 18:00 зафиксирован 31 обстрел. Потерь среди наших военных нет", - говорится в сообщении.

На Мариупольском направлении оккупационные войска из 82-миллиметровых минометов вели огонь по Широкино, из гранатометов и стрелкового оружия - по Лебединскому, Водяному, Широкино и Гнутово, из вооружения БМП - по Березовому. По Широкино также стрелял снайпер.

На Луганском направлении из 120- и 82-миллиметровых минометов террористы обстреляли Троицкое.

На Донецком направлении из гранатометов различных систем и стрелкового оружия боевики вели огонь по Авдеевке и Опытному.

Напомним, за минувшие сутки на Донбассе получили ранения двое военных.

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Тэги: боевые действия на востоке Украины

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