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В Черновицкой области застрелился военнослужащий

Полиция назначила ряд экспертиз.

В Черновицкой области застрелился военнослужащий
Фото: mignews.com.ua

В Черновицкой области найден мертвым военнослужащий Вооруженных сил Украины. По предварительной версии, молодой человек покончил жизнь самоубийством.Об этом сообщается на сайте полиции.

"Тело мужчины без признаков жизни 14 января обнаружили местные жители в селе Вартиковцы Кельменецкого района. Выехав на место происшествия, следственно-оперативной группой была установлена личность погибшего. Им оказался 23-летний житель Сокирянского района. При мужчине было удостоверение военнослужащего", - говорится в сообщении.

Как выяснилось, смерть наступила в результате проникающего ранения правого виска головы. На месте изъяты пневматический пистолет марки "Флобер-4мм", из которого и был произведен выстрел.

"По предварительным выводам, мужчина покончил жизнь самоубийством. В рамках расследования уголовного производства назначен ряд экспертиз, предусмотренных Уголовно-процессуальным законодательством", - сообщили в полиции.

Напомним, в 2016 году 68 военных покончили жизнь самоубийством в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе.

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Тэги: самоубийство, военные, Черновицкая область

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