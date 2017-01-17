В Тернополе парень обстрелял окна жилого дома, маршрутку и 10 автомобилей Свой поступок он объяснил тем, что хотел испытать на прочность новый пистолет.

В Тернополе полицейские задержали 18-летнего парня, который ночью обстрелял из пневматического пистолета окна квартир, маршрутку с пассажирами, а также припаркованные во дворе автомобили.

Об этом сообщается на сайте полиции.

Свой поступок задержанный объяснил тем, что "испытывал на меткость и исправность" пневматический пистолет, который он недавно приобрел.

Фото: tp.npu.gov.ua

Возвращаясь из магазина с купленным набором патронов, парень открыл открыл стрельбу по маршрутке прямо из окна такси, в котором он ехал.

Фото: tp.npu.gov.ua

"Похвастался умением метко стрелять и перед друзьями, с которыми в тот вечер ходил на дискотеку в ночной клуб. По дороге он повредил окна трех автомобилей. Еще пятеро владельцев машин пострадали, когда хулиган возвращался после ночных развлечений", - сообщили в полиции.

Фото: tp.npu.gov.ua

Всего правоохранители задокументировали 10 фактов повреждения транспортных средств и случай стрельбы по окнам жилого дома. Злоумышленнику инкриминируют ч.1 ст. 296 УК (хулиганство). Сумма нанесенного им ущерба устанавливается.

Напомним, в результате стрельбы в ночном клубе Одессы ранены двое мужчин.