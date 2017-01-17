Завтра в Киеве до -5 градусов Температура воздуха ночью -8...-10 градусов.

18 января в Киеве будет облачно с прояснениями, без существенных осадков, ночью и утром местами туман, на дорогах кое-где гололедица, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -8...-10 градусов, днем -3...-5 градусов.

Об этом сообщает Гидрометцентр.

На западе Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, ночью и утром туман, на дорогах местами гололедица, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -10...-16 градусов, днем -1...-8 градусов.

В Карпатах без существенных осадков, температура воздуха ночью -14...-19 градусов, днем -5...-10 градусов.

В Моршине без существенных осадков, температура ночью -11...-13 градусов, днем -4...-6 градусов.

В Трускавце без существенных осадков, температура ночью -11...-13 градусов, днем -4...-6 градусов.

В Сваляве без существенных осадков, температура ночью -11...-13 градусов, днем -2...-4 градуса.

На севере Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, ночью и утром местами туман, на дорогах кое-где гололедица, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -8...-13 градусов, местами -16 градусов, днем -1...-8 градусов.

В центре Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, ночью и утром местами туман, на дорогах кое-где гололедица, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -8...-13 градусов, местами -16 градусов, днем -2...-8 градусов.

На востоке Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, ночью и утром местами туман, на дорогах кое-где гололедица, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -8...-13 градусов, в Луганской области до -16 градусов, днем -2...-7 градусов.

На юге Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, на дорогах местами гололедица, ветер северо-восточный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -5...-13 градусов, днем -1...-6 градусов.

В Крыму облачно с прояснениями, мокрый снег с дождем, местами гололед и налипание мокрого снега, на дорогах кое-где гололедица, ветер северо-восточный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 0...-5 градусов, днем -2...+3 градуса.

В Ялте мокрый снег с дождем. Температура ночью +1...+3 градуса, днем +3...+5 градусов.