Эффект Трампа
Эффект Трампа
"Философы, которых цитирует Путин, - это псевдонаука"
"Философы, которых цитирует Путин, - это псевдонаука"
Зайцеве. Наполовину українське. Наполовину мирне
Зайцеве. Наполовину українське. Наполовину мирне
Обама выступил с прощальной речью
Обама выступил с прощальной речью
Скачущие по верхам: "Ла Ла Лэнд" и "Кредо убийцы"
Скачущие по верхам: "Ла Ла Лэнд" и "Кредо убийцы"
Маланка: как встречали старый Новый год на Буковине
Маланка: как встречали старый Новый год на Буковине
Александр Подрабинек: «Путин, как Гитлер, пробует Запад «на гниль»
Александр Подрабинек: «Путин, как Гитлер, пробует Запад «на гниль»
Лікар швидкої Ярослав Вус: «Диспетчер має право відмовити у виклику»
Лікар швидкої Ярослав Вус: «Диспетчер має право відмовити у виклику»
Микола Шиптур. Кримський бранець, якого забула Україна
Микола Шиптур. Кримський бранець, якого забула Україна
ГлавнаяОбществоПроисшествия

Убийца трех человек в Киеве оказался каннибалом

Преступник использовал мясорубку.

В ходе расследования жестокого убийства трех человек в Киеве в конце 2016 года выяснилось, что убийца расчленял труппы родственников и готовил из них еду.

Пресс-служба МВД распространила видео, на котором психолог-криминалист Юрий Ирхин отмечает, что убийца использовал мясорубку.

Выяснилось также, что на учете у психиатров преступник не состоял.

Напомним, 12 декабря жители киевской многоэтажки вызвали полицию, жалуясь на неприятный запах. При попытке полицейских проникнуть в квартиру, из которой шел запах, мужчина выстрелил себе в голову и позже скончался. В помещении нашли останки 51-летней женщины, 68-летнего мужчины и их сына. Убийцей оказался их 29-летний племянник.

Новости по теме:

Тэги: Киев, убийство

Читайте в разделе