Убийца трех человек в Киеве оказался каннибалом Преступник использовал мясорубку.

В ходе расследования жестокого убийства трех человек в Киеве в конце 2016 года выяснилось, что убийца расчленял труппы родственников и готовил из них еду.

Пресс-служба МВД распространила видео, на котором психолог-криминалист Юрий Ирхин отмечает, что убийца использовал мясорубку.

Выяснилось также, что на учете у психиатров преступник не состоял.

Напомним, 12 декабря жители киевской многоэтажки вызвали полицию, жалуясь на неприятный запах. При попытке полицейских проникнуть в квартиру, из которой шел запах, мужчина выстрелил себе в голову и позже скончался. В помещении нашли останки 51-летней женщины, 68-летнего мужчины и их сына. Убийцей оказался их 29-летний племянник.