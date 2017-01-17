Донецкий бизнесмен сломал нос полицейскому в райотделе Киева Сейчас он находится в больнице, "чтобы не закрыли".

Фото: facebook.com/romabra

Донецкий бизнесмен, вице-президент федерации бокса Киева Николай Щур 2 января устроил драку с полицейскими в Оболонском райотделе Киева и сломал нос одному из них.

Об этом инциденте сообщил волонтер, член аттестационной комиссии при МВД Роман Синицын в фейсбуке.

По его информации, ночью 2 января экипаж патрульной полиции остановил на Оболоне автомобиль Mercedes Benz G63, за рулем которого находилась 35-летняя Елена Войцеховская. Полицейские забрали ее в райотдел для оформления админпротокола о вождении в нетрезвом состоянии.

"Туда же сразу приезжает и Коля. Выручать Елену. У Коли в райотделе возникает спор с копами, которые составляют проткол и он начинает их ******* [бить]. Ломает одному из них нос. Другие его крутят", - написал Синицын.

Против Щура возбуждено дело по ст.345 Уголовного кодекса (насилие в отношении сотрудника правоохранительного органа). Сейчас он находится в больнице, "чтобы не закрыли", утверждает Синицын.

Пресс-секретарь МВД Артем Шевченко в свою очередь, что Щуру сообщили о подозрении. "Скоро суд по избранию меры пресечения", - написал он. Начальник киевской полиции Андрей Крищенко уточнил, что меру пресечения Щуру будут избирать 18 января в Оболонском райсуде.

Напомним, в Николаеве судят Артема Слободянника и Геннадия Симова, которые 30 августа дебоширили в центре города, бросаясь на прохожих и полицейских. После инцидента троих николаевских патрульных уволили за бессилие в конфликте с "мажорами", еще одного понизили в должности, а четверо отделались дисциплинарным взысканием.