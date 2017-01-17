Психбольницу в Сумской области заподозрили в пытках В медучреждении заболели на пневмонию пять пациентов.

Фото: ombudsman.gov.ua

Прокуратура возбудила уголовное производство по статье "Пытки" из-за возможного причинения физического и нравственного страдания пациентам коммунального учреждения Сумского областного совета "Сумская областная психиатрическая больница № 2" (село Кудрявое Ахтырского района).

"Установлено, что в указанном медицинском учреждении длительное время сохранялась низкая температура, пациенты находились в недопустимых условиях, что привело к заболеванию пяти человек на пневмонию", - сказано в сообщении на сайте областной прокуратуры.

Расследование поручено Ахтырскому отделению полиции.

Стоит отметить, что летом прошлого года в эту психиатрическую больницу приезжала омбудсмен Валерия Лутковская и зафиксировала ряд нарушений.