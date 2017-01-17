В Днепропетровской области задержан военный с 17 гранатами Боеприпасы находились в его автомобиле и были найдены во время осмотра на блокпосту.

архивное фото Фото: dn.npu.gov.ua

Полиция Днепропетровской области 16 января остановила на блокпосту автомобиль под управлением военнослужащего Вооруженных сил Украины, который перевозил 17 гранат РГД-5 и Ф-1, а также 860 патронов.

Об этом сообщил LB.ua источник в полиции.

Военного задержали возле села Андроновка в Межевском районе.

По данному факту начато уголовное производство по ст. 263 Уголовного кодекса (незаконное обращение с оружием и боеприпасами).

Напомним, в ноябре прошлого года на железнодорожном вокзале в Мариуполе правоохранители задержали мужчину, который направлялся в Киев с гранатами в сумке.