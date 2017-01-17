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В Днепропетровской области задержан военный с 17 гранатами
Боеприпасы находились в его автомобиле и были найдены во время осмотра на блокпосту.
архивное фото
Полиция Днепропетровской области 16 января остановила на блокпосту автомобиль под управлением военнослужащего Вооруженных сил Украины, который перевозил 17 гранат РГД-5 и Ф-1, а также 860 патронов.
Об этом сообщил LB.ua источник в полиции.
Военного задержали возле села Андроновка в Межевском районе.
По данному факту начато уголовное производство по ст. 263 Уголовного кодекса (незаконное обращение с оружием и боеприпасами).
Напомним, в ноябре прошлого года на железнодорожном вокзале в Мариуполе правоохранители задержали мужчину, который направлялся в Киев с гранатами в сумке.