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В Днепропетровской области задержан военный с 17 гранатами

Боеприпасы находились в его автомобиле и были найдены во время осмотра на блокпосту.

В Днепропетровской области задержан военный с 17 гранатами
архивное фото
Фото: dn.npu.gov.ua

Полиция Днепропетровской области 16 января остановила на блокпосту автомобиль под управлением военнослужащего Вооруженных сил Украины, который перевозил 17 гранат РГД-5 и Ф-1, а также 860 патронов.

Об этом сообщил LB.ua источник в полиции.

Военного задержали возле села Андроновка в Межевском районе.

По данному факту начато уголовное производство по ст. 263 Уголовного кодекса (незаконное обращение с оружием и боеприпасами).

Напомним, в ноябре прошлого года на железнодорожном вокзале в Мариуполе правоохранители задержали мужчину, который направлялся в Киев с гранатами в сумке.

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Тэги: оружие и вооружение, граната, Днепропетровская область

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