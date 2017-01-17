По приглашению Авакова в Киев на экскурсию приехали 27 сирот из Мариуполя Детям подготовили насыщенную программу.

16 января 27 по приглашению Министерства внутренних дел в Киев приехали 27 воспитанников областной общеобразовательной школы-интерната №2 г. Мариуполя.

Как сообщает сайт МВД, во время рабочей поездки в Донецкую область 25 декабря глава ведомства Арсен Аваков пригласил воспитанников мариупольского интерната на зимние каникулы в столицу.

"Это путешествие для мальчиков и девочек, которые большинство своего времени проводят в стенах интерната, – одно из самых ярких впечатлений. Организаторы подготовили для юных гостей в возрасте от 10 до 16 лет насыщенную двухдневную программу, много сюрпризов и встреч", - говорится в сообщении пресс-службы.

Фото: mvs.gov.ua

В частности, дети посетили украинское правительство, где пообщались с премьер-министром Владимиром Гройсманом, увидели, где проходят заседания Кабинета министров, посидели в креслах министров.

«Мы пригласили вас сюда, чтобы вы сели в кресла министров,– подчеркнул Арсен Аваков. – Ведь вскоре вы станете людьми, ответственными за эту страну. И я хочу, чтобы каждый из вас это понимал».

После этого дети отправились на Софийскую площадь и погуляли возле главной елки страны. Специально для этого закрытие елки перенесли на несколько дней.

Также в программе детей - посещение Главного управления Нацполиции Киева, музея Госслужбы по чрезвычайным ситуациям и пожарной части. Также - зрелищное шоу в киевском дельфинарии, билеты на которое детям вместе с другими подарками вручил премьер-министр Украины.

Фото: mvs.gov.ua

Как сообщили в МВД, в Мариупольской школе-интернате воспитываются 107 детей, которые потеряли родителей, и социальные сироты, родители которых лишены родительских прав. На их долю выпало много жизненных испытаний, среди воспитанников заведения есть и переселенцы. В своем юном возрасте они уже знают, что такое обстрелы и взрывы.

По инициативе министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, в июне прошлого года, по случаю Дня освобождения Мариуполя от террористов, был проведен сбор средств для оснащения компьютерного класса в интернате. И уже в сентябре дети занимались в новом компьютерном классе.