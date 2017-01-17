Причиной смога в Киеве оказалось атмосферное явление Из-за снижения давления газы не поднимаются вверх.

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С вечера понедельника в Киеве наблюдается густой смог, однако он вызван не пожарами, а атмосферным явлением, заявил в эфире "Радио Вести" глава Госпотребслужбы в Киеве Олег Рубан.

По его словам, смог в столице возник в следствие снижения атмосферного давления, температурной инверсии и повышенной влажности, что приводит к накоплению в нижнем слою атмосферы газов - продуктов жизнедеятельности.

"Мы регистрируем метеорологическую дымку, чему способствовали погодные условия. В атмосфере накапливаются выхлопные газы авто, дым котелен и индивидуальных каминов. Бригада столичной Госпотребслужбы постоянно проводит замеры воздуха. По состоянии на 8 часов утра превышений нормы нет", - сказал Рубан.

Напомним, густой смог также наблюдался в Киеве в июле 2016 года.