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Причиной смога в Киеве оказалось атмосферное явление

Из-за снижения давления газы не поднимаются вверх.

Причиной смога в Киеве оказалось атмосферное явление
Фото: http://kp.ua

С вечера понедельника в Киеве наблюдается густой смог, однако он вызван не пожарами, а атмосферным явлением, заявил в эфире "Радио Вести" глава Госпотребслужбы в Киеве Олег Рубан.

По его словам, смог в столице возник в следствие снижения атмосферного давления, температурной инверсии и повышенной влажности, что приводит к накоплению в нижнем слою атмосферы газов - продуктов жизнедеятельности.

"Мы регистрируем метеорологическую дымку, чему способствовали погодные условия. В атмосфере накапливаются выхлопные газы авто, дым котелен и индивидуальных каминов. Бригада столичной Госпотребслужбы постоянно проводит замеры воздуха. По состоянии на 8 часов утра превышений нормы нет", - сказал Рубан.

Напомним, густой смог также наблюдался в Киеве в июле 2016 года.

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Тэги: Киев, смог

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