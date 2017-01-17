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Двое военных ранены за сутки на Донбассе (обновлено)

Бойцы подорвались на взрывном устройстве у Попасной.

Двое военных ранены за сутки на Донбассе (обновлено)
Фото: Макс Левін

За прошедшие сутки, 16 января, один украинский военнослужащий получил ранение в ходе боевых действий на Донбассе, сообщил утром штаб АТО. Позже спикер Минобороны Александр Мотузяник на брифинге уточнил, что ранения получили двое военных. Это произошло в Попаснянском районе Луганской области в результате подрыва на взрывном устройстве.

Всего в понедельник зафиксирован 41 обстрел.

На Мариупольском направлении враг из 82 миллиметровых минометов обстрелял Павлополь, из гранатометов и стрелкового оружия – Павлополь, Гнутово, Марьинку, Водяное, Красногоровку, Широкино.

На Луганском направлении из гранатометов и стрелкового оружия российско-оккупационные войска вели огонь по урочище Шаров Кут, Станице Луганской и Новозвановке.

На Донецком направлении из гранатометов обстреляли Луганское, Опытное, Авдеевку и Мироновское.

Напомним, в воскресенье, 15 января, один украинский военный получил ранение в результате боевых действий на Донбассе.

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Тэги: боевые действия на востоке Украины

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