Боевики 17 раз обстреляли позиции военных на Донбассе
Один боец АТО получил ранения.
С начала суток боевики 17 раз открывали огонь по позициям украински военнослужащих в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе. В результате один боец был ранен.
Об этом сообщает пресс-центр АТО в Фейсбуке.
"Враг продолжил обстрелы наших позиций на всех направлениях", - говорится в сообщении.
На Мариупольском - из гранатометов и стрелкового оружия террористы обстреляли Павлополь, Гнутово, Водяное, Красногоровку и Широкино.
На Луганском - из гранатометов били по Новозвановке.
На Донецком направлении боевики из гранатометов обстреляли Луганское и Мироновское.
Напомним, сегодня в Минске прошло
первое в 2017 году заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе.