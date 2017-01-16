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Боевики 17 раз обстреляли позиции военных на Донбассе

Один боец АТО получил ранения.

Боевики 17 раз обстреляли позиции военных на Донбассе
Фото: Макс Левін

С начала суток боевики 17 раз открывали огонь по позициям украински военнослужащих в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе. В результате один боец был ранен.

Об этом сообщает пресс-центр АТО в Фейсбуке.

"Враг продолжил обстрелы наших позиций на всех направлениях", - говорится в сообщении.

На Мариупольском - из гранатометов и стрелкового оружия террористы обстреляли Павлополь, Гнутово, Водяное, Красногоровку и Широкино.

На Луганском - из гранатометов били по Новозвановке.

На Донецком направлении боевики из гранатометов обстреляли Луганское и Мироновское.

Напомним, сегодня в Минске прошло

первое в 2017 году заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе.

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Тэги: боевые действия на востоке Украины

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