В одесском развлекательном центре подстрелили двух мужчин Между тремя посетителями заведения произошел конфликт, переросший в драку со стрельбой.

В результате стрельбы в одном из ночных развлекательных заведений Одессы ранены двое мужчин.

Об этом сообщается на сайте Национальной полиции.

Между тремя посетителями заведения произошел конфликт, в ходе которого один из его участников спровоцировал драку и выстрелил одному из пострадавших в грудь.

"Мужчина был немедленно задержан. Им оказался 30-летний местный житель. В дальнейшем правонарушителя для выяснения обстоятельств происшествия доставили в Приморское отделение полиции...По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 122 (умышленное средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса", - говорится в сообщении.

Двух потерпевших, одесситов возрастом 24 и 25 лет, госпитализировали. У одного диагностировали непроникающее ранение грудной клетки и повреждения голеностопного сустава, у второго - закрытую черепно-мозговую травму.

Напомним, в Одессе двое водителей устроили перестрелку из-за правил дорожного движения.