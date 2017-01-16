​Контактная группа проведет скайп-конференцию по заложникам в среду Вопрос обмена пленными обсудят при участии Кучмы и Сайдика.

Фото: Макс Требухов

Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе в среду, 18 января, проведет видеоконференцию для обсуждения освобождения заложников.

Об этом сообщила представитель Украины в гуманитарной подгруппе Ирина Геращенко по итогам сегодняшних переговоров в Минске.

"По инициативе украинской стороны 18 января состоится скайп-конференция с участием представителей ТКГ Леонида Кучмы и Мартина Сайдика. Освобождение заложников должно быть разблокировано - такое наше требование", - написала она в фейсбуке.

Украинские переговорщики на заседании контактной группы в понедельник призвали к обмену заложников на реалистических компромиссах, но представители "ДНР" и "ЛНР" настаивают на формуле "700 на 50".

"Несмотря на призыв лидеров нормандского формата и ТКГ освободить до Нового года заложников и жест доброй воли со стороны украинской стороны и одностороннюю передачу 15 человек, освобождение заложников и дальше заблокировано. Представители ОРДЛО заявили, что их жестом доброй воли была передача Тараса Колодия и двух женщин, судьбу которых мы неоднократно обсуждали в Минске. А сейчас они снова настаивают на немедленной амнистии как предпосылке освобождения и передаче им около 700 человек в обмен на около 50", - заявила Геращенко.

Напомним, на прошлой неделе депутат Надежда Савченко опубликовала списки украинцев, которые удерживаются на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей Украины (подтверждены стороной, которая их удерживает) - 41 человек; списки украинцев, освобождения которых запрашивает Украина - 121 человек; списки людей, освобождения которых запрашивает "ДНР" - 524 человека; списки людей, освобождения которых запрашивает "ЛНР" - 377 человек; списки политзаключенных, которые содержатся в российских тюрьмах, - 44 человека; списки российских военных и россиян, которые попали в украинские тюрьмы за преступления против Украины в период 2014-2016 годов - 102 человека.