Португалия выделила Украине 200 тыс. евро на нелетальное вооружение Полторак пригласил португальского министра посетить Украину.

Фото: mil.gov.ua

Португалия выделила Украине 200 тыс. евро на закупку оснащения и вооружения нелетального характера.

Об этом заявил министр национальной обороны Португалии Хосе Альберто Азередо Лопес в ходе встречи с министром обороны Степаном Полтораком, сообщается на сайте Минобороны.

"Он выразил готовность Португалии предоставить украинской армии материально-техническую помощь в сумме 200 тыс. евро на закупку оснащения и вооружения нелетального характера", - говорится в сообщении.

Кроме того, сегодня в Лиссабоне Полторак и Лопес договорились об обмене опытом между военными врачами. Также Португалия решила принять на лечение и реабилитацию раненых участников антитеррористической операции на Донбассе.

Полторак также пригласил португальского министра посетить Украину. Лопес принял приглашение, и сообщил, что посетит Украину во второй декаде 2017 года.

Также он выразил надежду, что во время визита будет подписан Меморандум о оборонно-техническом сотрудничестве.

Напомним, кандидат в госсекретари США Рекс Тиллерсон поддержал передачу Украине летального оружия.