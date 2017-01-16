"Философы, которых цитирует Путин, - это псевдонаука"
"Философы, которых цитирует Путин, - это псевдонаука"
Скачущие по верхам: "Ла Ла Лэнд" и "Кредо убийцы"
Скачущие по верхам: "Ла Ла Лэнд" и "Кредо убийцы"
«Нас жаліти не можна, і самим не можна жалітися»
«Нас жаліти не можна, і самим не можна жалітися»
Микола Шиптур. Кримський бранець, якого забула Україна
Микола Шиптур. Кримський бранець, якого забула Україна
Як живуть мешканці Кам'янки та Гранітного
Як живуть мешканці Кам'янки та Гранітного
Обама выступил с прощальной речью
Обама выступил с прощальной речью
Александр Подрабинек: «Путин, как Гитлер, пробует Запад «на гниль»
Александр Подрабинек: «Путин, как Гитлер, пробует Запад «на гниль»
Маланка: как встречали старый Новый год на Буковине
Маланка: как встречали старый Новый год на Буковине
Лікар швидкої Ярослав Вус: «Диспетчер має право відмовити у виклику»
Лікар швидкої Ярослав Вус: «Диспетчер має право відмовити у виклику»
ГлавнаяОбществоВойна

Португалия выделила Украине 200 тыс. евро на нелетальное вооружение

Полторак пригласил португальского министра посетить Украину.

Португалия выделила Украине 200 тыс. евро на нелетальное вооружение
Фото: mil.gov.ua

Португалия выделила Украине 200 тыс. евро на закупку оснащения и вооружения нелетального характера.

Об этом заявил министр национальной обороны Португалии Хосе Альберто Азередо Лопес в ходе встречи с министром обороны Степаном Полтораком, сообщается на сайте Минобороны.

"Он выразил готовность Португалии предоставить украинской армии материально-техническую помощь в сумме 200 тыс. евро на закупку оснащения и вооружения нелетального характера", - говорится в сообщении.

Кроме того, сегодня в Лиссабоне Полторак и Лопес договорились об обмене опытом между военными врачами. Также Португалия решила принять на лечение и реабилитацию раненых участников антитеррористической операции на Донбассе.

Полторак также пригласил португальского министра посетить Украину. Лопес принял приглашение, и сообщил, что посетит Украину во второй декаде 2017 года.

Также он выразил надежду, что во время визита будет подписан Меморандум о оборонно-техническом сотрудничестве.

Напомним, кандидат в госсекретари США Рекс Тиллерсон поддержал передачу Украине летального оружия.

Новости по теме:

Тэги: оружие и вооружение, Португалия, Вооруженные Силы Украины, Степан Полторак

Читайте в разделе