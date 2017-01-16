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В Киеве внедорожник сбил трех школьниц на переходе

Детей забрала скорая помощь.

В Киеве внедорожник сбил трех школьниц на переходе
Фото: espreso.tv

В Киеве водитель внедорожника Acura сбил трех девочек 10-12 лет на нерегулируемом пешеходном переходе возле Авиакосмического лицея.

Об этом сообщает "Эспрессо TV".

Всех троих детей забрала скорая помощь. По словам свидетелей, одна из девочек находилась в бессознательном состоянии.

Полиция комментировать происшествие отказалась.

Ученики называют перекресток очень опасным - по их словам, водители здесь ездят на большой скорости и не замечают пешеходов.

Фото: espreso.tv

Напомним, в воскресенье возле университета имени Тараса Шевченко столкнулись автомобили Toyota Camry и Skoda Fabia. В результате ДТП погибла молодая женщина, еще двое человек госпитализированы.

Полиция предупреждает о критическом уровне аварийности в пяти областях Украины.

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Тэги: Киев, ДТП, дети

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