В Киеве внедорожник сбил трех школьниц на переходе
Детей забрала скорая помощь.
В Киеве водитель внедорожника Acura сбил трех девочек 10-12 лет на нерегулируемом пешеходном переходе возле Авиакосмического лицея.
Об этом сообщает "Эспрессо TV".
Всех троих детей забрала скорая помощь. По словам свидетелей, одна из девочек находилась в бессознательном состоянии.
Полиция комментировать происшествие отказалась.
Ученики называют перекресток очень опасным - по их словам, водители здесь ездят на большой скорости и не замечают пешеходов.
Напомним, в воскресенье возле университета имени Тараса Шевченко столкнулись автомобили Toyota Camry и Skoda Fabia. В результате ДТП погибла молодая женщина, еще двое человек госпитализированы.
Полиция предупреждает о критическом уровне аварийности в пяти областях Украины.