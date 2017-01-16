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В Славянске микроавтобус с пассажирами врезался в столб

Семеро человек получили травмы.

В Славянске микроавтобус с пассажирами врезался в столб
Фото: dn.npu.gov.ua

В Славянске Донецкой области на заснеженной дороге водитель микроавтобуса не справился с управлением и врезался в придорожный столб.

Об этом сообщается на сайте полиции.

"Установлено, что 38-летний водитель микроавтобуса Opel Vivaro, следующего из Покровска в Харьков, не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части. Согласно заключению экспертизы, в момент аварии в состоянии опьянения он не находился", - сообщили в полиции.

В результате ДТП водитель и шестеро пассажиров получили телесные повреждения средней и легкой тяжести.

Фото: dn.npu.gov.ua

Правоохранители проверяют обстоятельства ДТП. Открыто уголовное производство по ч.1 ст. 286 УК (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами). Ее санкции предусматривают наказание от штрафа до ограничения свободы сроком на три года.

Напомним, в Украине из-за сложных погодных условий в ДТП погибли 65 человек.

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Тэги: ДТП, маршрутки, Славянск

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