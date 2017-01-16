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Суд определил залог гражданину Молдовы - владельцу арестованного крымского груза

Сергей Нерух пытался подкупить прокурора и снять арест с груза.

Суд определил залог гражданину Молдовы - владельцу арестованного крымского груза
Фото из архива
Фото: gp.gov.ua

Печерский райсуд Киева определил размер залога для в размере 1,378 млн гривен для гражданина Молдовы Сергей Неруха, который около 10 часов утра 29 декабря 2016 года в киевском ресторане "Шутерс" (ООО "Гойа") передал 75000 долларов США взятки военному прокурору и через 15 минут был задержан.

Гражданину Молдовы было предъявлено обвинение, суд отправил его под стражу на 60 дней до 26 февраля 2017 года включительно. В случае необходимости этот срок может быть продолжен. Об этом говорится в постановлении суда по делу №757/64640/16-к, которое появилось в судебном реестре 13 января 2017 года.

Сергей Нерух хотел подкупить прокурора, чтобы тот содействовал снятию ареста с судна Sky Moon (ІМО 7525334) под флагом Танзании и груза на его борту - 3005,2 тонн кальцинированной соды. Подробно о задержании этого судна на реке Дунай украинской морской охраной мы сообщали 1 декабря 2016 года.

Судно незаконно заходило в порт Крыма за партией технической соды производства Крымского содового завода. Во время конвоирования судна в порт Рени капитан совершил опасное маневрирование, намереваясь посадить его на мель в румынской части Дуная. На судне пограничники обнаружили девять человек: ливийца-капитана и членов команды - граждан Сирии.

Владельцем груза оказалась компания NTA Invest Group s.r.o. гражданина Молдовы Сергея Неруха. Молдавский бизнесмен 26 декабря 2016 года примерно в 10:30 в одесском ресторане Pomodoro предложил военному прокурору взятку в размере 75000 долларов США в содействии в снятии ареста с судна и груза. Об этом предложении военный прокурор Южного региона Украины сообщил в рапорте Генеральному прокурору Украины. В результате взяточника удалось задержать уже в Киеве 29 декабря 2016 года сразу же после передачи денег.

Напомним, за два с лишним года после захвата Крыма Россией украинские правоохранители задержали уже пять судов, которые незаконно заходили в порты Крыма. Всего в портах полуострова за это время было зафиксировано свыше 600 плавсредств, в том числе 260 иностранных торговых судов, говорится в статье LB.ua. При этом силовики не всегда задерживают в украинских портах суда, которые незаконно посещали Крым.

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Тэги: Крым, Молдова, Генпрокуратура, блокада Крыма

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