Мужчина насмерть избил пассажира электрички за 160 гривен и мобильный телефон Подозреваемый задержан полицией.

Фото: dp.npu.gov.ua

В Днепропетровской области полицейские задержали мужчину, который ограбили и избил до смерти пассажира электропоезда сообщением "Лозовая - Синельниково".

Об этом сообщается на сайте полиции. Установлено, что 58-летний житель Павлограда ехал в электропоезде. На станции Варваровка в вагон подсел еще один пассажир - 25-летний житель Юрьевского района, который недавно вышел из тюрьмы, где отбывал наказание за грабеж.

"Задумав ограбить одинокого попутчика, он напал на него и нанес пенсионеру множественные удары руками и ногами по голове и телу. Когда пострадавший потерял сознание, мужчина вытащил у него 160 гривен и забрал мобильный телефон. Дождавшись прибытия поезда на станцию Павлоград-1, злоумышленник пошел в направлении в города, где заложил мобильный в ломбард", - сообщили в полиции.

Фото: dp.npu.gov.ua

Тело с многочисленными телесными повреждениями обнаружила 9 января дежурная станции между сидениями на конечной остановке и сообщила об этом в полицию. Уже через несколько дней подозреваемый был задержан.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса (умышленное тяжкое телесное повреждение). Санкция статьи - от семи до 12 лет тюрьмы.

Напомним, в Закарпатской области пьяный колядник проломил голову водителю, который сделал ему замечание.