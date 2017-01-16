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На границе с Польшей задержали четырех пьяных мужчин, которые пытались избежать проверки

В автомобиле обнаружили сигарет на 10 тыс. гривен.

На границе с Польшей задержали четырех пьяных мужчин, которые пытались избежать проверки
Фото: dpsu.gov.ua

В Волынской области на КПП "Ягодин" пограничники Луцкого отряда задержали четырех нетрезвых мужчин, которые пытались избежать углубленного осмотра их автомобиля и скрыться.

Об этом сообщается на сайте Госпогранслужбы.

Инцидент произошел вчера вечером. Для оформления на выезд из Украины на автомобиле Volkswagen Golf прибыли трое украинцев и поляк. После решения пограничников провести углубленный осмотр автомобиля мужчины попытались сбежать.

"Во время движения к боксу углубленного досмотра водитель резко развернулся на выезд из пункта пропуска. Немедленно, по команде "Барьер", было применено средство принудительной остановки транспортных средств, которым были повреждены три колеса и автомобиль был остановлен а затем блокирован. Граждане отказались выходить из авто. Как выяснилось, все они, по внешним признакам, находились в нетрезвом состоянии", - говорится в сообщении.

Позже пограничники обнаружили в полостях дверей автомобиля около 600 пачек сигарет без украинского акциза на сумму почти 10 тыс. гривен.

На нарушителей составлены админпротоколы за нарушение режима пункта пропуска и злостное неповиновение требованиям пограничников. На водителя также составлен протокол за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

Напомним, ранее в Волынской области контрабандисты, убегая от пограничников, сожгли микроавтобус с сигаретами.

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Тэги: контрабанда, табак, пограничники

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