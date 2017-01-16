В Харькове похитили женщину и требовали "восьмерку" в качествке выкупа Пострадавшую освободили патрульные.

Фото: facebook.com/police.gov.ua

В Харькове 14 января двое неизвестных несколько раз ударили женщину, затащили ее в автомобиль Opel и скрылись. В качестве выкупа у ее мужа требовали автомобиль ВАЗ-2108.

Как сообщает Патрульная полиция, информацию и ориентировки на Opel передали всем экипажам города. Вскоре этот автомобиль полицейские заблокировали на выезде из Харькова. В салоне, кроме водителя и пассажира, патрульные увидели связанную женщину. Она имела телесные повреждения.

Подозреваемых доставили в отделение полиции.