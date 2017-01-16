Главная — Общество — Происшествия —
В Харькове похитили женщину и требовали "восьмерку" в качествке выкупа
Пострадавшую освободили патрульные.
В Харькове 14 января двое неизвестных несколько раз ударили женщину, затащили ее в автомобиль Opel и скрылись. В качестве выкупа у ее мужа требовали автомобиль ВАЗ-2108.
Как сообщает Патрульная полиция, информацию и ориентировки на Opel передали всем экипажам города. Вскоре этот автомобиль полицейские заблокировали на выезде из Харькова. В салоне, кроме водителя и пассажира, патрульные увидели связанную женщину. Она имела телесные повреждения.
Подозреваемых доставили в отделение полиции.