В Харькове, Львове и Краматорске 660 человек одновременно исполнили колядку В Украине прошел "Вертеп-фест".

14 января в Харькове, Львове и Краматорске одновременно колядовали 660 человек. Такое исполнение колядки "Нова радість стала" происходило в рамках фестиваля "Вертеп-фест 2017".

Во Львове акция прошла на проспекте Свободы, где установлена главная ёлка города. По словам организаторов, колядку пели около 60 участников коллективов Международного рождественского фестиваля из Польши, Беларуси и Украины. К пению также присоединились львовяне, возвращавшиеся с церковной службы.

В Краматорске исполнение проходило на площади перед железнодорожным вокзалом, в нём приняли участие более 200 человек — студентов Украинской Академии Лидерства и краматорчане. 14 января коллективы УАЛ выступили для детей переселенцев в Краматорске, для всех горожан на центральной площади Славянска, в детском реабилитационном центре в Лимане, посетили Николаевку и Сергеевку с рождественскими вертепами и костюмированными действами.

Фото: Украинская Академия Лидерства Виступ на центральній площі Краматорську

В Харькове, где и родилась идея акции, исполнение колядки стало самым массовым - на площади перед ХНАТОБ им. Н.В. Лысенко собралось около 400 участников «Вертеп-феста 2017» и зрителей.

Фото: Леонид Логвиненко Исполнение колядки в Харькове

По словам организаторов, всего в фестивале приняли участие 52 коллектива — это более 500 человек из всех областей Украины, включая Крым. Выступления проходили на 30 площадках в разных уголках города. Колядники посетили с выступлениями Военно-медицинский клинический центр Северного региона (Военный госпиталь), дома-интернаты и другие учреждения. Общественный порядок на «Вертеп-фесте 2017» охраняли 500 полицейских, 300 курсантов и 150 военнослужащих Национальной гвардии.

«Получилось совсем не так, как мы ожидали. Получилось гораздо лучше, - делится впечатлениями координатор фестиваля Елена Рофе-Бекетова, менеджер проектов “БФ “Харьков с тобой” - организатора фестиваля. - По программе, у нас иногородние участники один день выступают, а второй день знакомятся с городом. Но они выступали и во время экскурсий, в общественном транспорте, где есть зрители, а в Харькове зрители — везде».

Напомним, 13 января в Красноильске Черновицкой области традиционно отпраздновали праздник Маланки.