65 человек погибли в ДТП из-за сложных погодных условий в Украине
На выходных погибли 16 человек.
За минувшие сутки в результате осложненных погодных условий и повышенной аварийной ситуации на дорогах Украины погибли семь граждан, травмы получили 62 гражданина.
Критической по уровню аварийности остается ситуация в Закарпатской и Ивано-Франковской областях. Высокий уровень аварийности (рост количества ДТП от 10 до 50%) зафиксирован во Львовской, Хмельницкой, Сумской и Николаевской областях, сообщается на сайте Нацполиции.
14 января на дорогах Украины погибли девять человек, травмы получили 66 граждан.
13 января в ДТП погибли три человека, были травмированы 75 граждан.
Сводки об аварийности на автодорогах Нацполиция начала публиковать с началом снегопадов в Украине 5 января. Согласно им, 46 граждан погибли, 464 получили травмы в авариях за период с 5 по 12 января.