65 человек погибли в ДТП из-за сложных погодных условий в Украине На выходных погибли 16 человек.

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За минувшие сутки в результате осложненных погодных условий и повышенной аварийной ситуации на дорогах Украины погибли семь граждан, травмы получили 62 гражданина.

Критической по уровню аварийности остается ситуация в Закарпатской и Ивано-Франковской областях. Высокий уровень аварийности (рост количества ДТП от 10 до 50%) зафиксирован во Львовской, Хмельницкой, Сумской и Николаевской областях, сообщается на сайте Нацполиции.

14 января на дорогах Украины погибли девять человек, травмы получили 66 граждан.

13 января в ДТП погибли три человека, были травмированы 75 граждан.

Сводки об аварийности на автодорогах Нацполиция начала публиковать с началом снегопадов в Украине 5 января. Согласно им, 46 граждан погибли, 464 получили травмы в авариях за период с 5 по 12 января.