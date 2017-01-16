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Один военный ранен за сутки на Донбассе

Зафиксировано 60 обстрелов.

Один военный ранен за сутки на Донбассе
Фото: Макс Левін

За прошедшие сутки, 15 января, один украинский вонный получил ранение в результате боевых действий на Донбассе. Всего зафиксировано 60 обстрелов позиций Вооруженных сил Украины.

На Мариупольском направлении из 122-миллиметровой артиллерии российско-оккупационные войска обстреливали Гнутово, из минометов различных калибров – Павлополь, Красногоровку и Широкино, из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – Павлополь, Гнутово, Широкино и Красногоровку. Также по Широкино и Марьинке огонь вел снайпер, сообщает штаб АТО.

На Луганском направлении из 120 и 82 миллиметровых минометов обстреливали Новозвановку и Троицкое. По Новозвановке вели огонь еще и из гранатометов и стрелкового оружия, а из противотанковых ракетных комплексов оккупанты обстреляли Золотое, Станицу Луганскую и Новоалександровку.

На Донецком направлении из 152-миллиметровой артиллерии обстреляли Авдеевку, из минометов различных калибров – Новгородское, Доломитное, а из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – Зайцевое, Новгородское, Авдеевку и Верхнеторецкое.

Напомним, что в субботу, 14 февраля, боевики 60 раз обстреляли позиции военных в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе. В результате трое украинских бойцов получили ранения, один погиб.

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Тэги: боевые действия на востоке Украины

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