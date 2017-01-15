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Штаб АТО насчитал 32 обстрела на Донбассе с начала дня

На всех направлениях зафиксированы обстрелы из 120-мм минометов.

Штаб АТО насчитал 32 обстрела на Донбассе с начала дня
Фото: Макс Левін

Боевики "ДНР" и "ЛНР" с начала дня совершили 32 обстрела по позициям Вооруженных сил Украины, говорится в вечерней сводке штаба АТО.

На всех направлениях зафиксированы обстрелы из крупнокалиберных 120-мм минометов: в Широкино на мариупольском направлении, в Троицком на луганском направлении и в Доламитном на донецком направлении.

Из гранатометов, стрелкового оружия, пулеметов, противотанковых ракетных комплексов сегодня стреляли в Павлополе, Гнутово, Широкино, Красногоровке, Новозвановке, Золотом, Зайцево, Авдеевке, Верхнеторецком.

Напомним, что в субботу, 14 февраля, боевики 60 раз обстреляли позиции военных в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе. В результате трое украинских бойцов получили ранения, один погиб.

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Тэги: боевые действия на востоке Украины

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