Як живуть мешканці Кам'янки та Гранітного
Як живуть мешканці Кам'янки та Гранітного
Микола Шиптур. Кримський бранець, якого забула Україна
Микола Шиптур. Кримський бранець, якого забула Україна
Спасти и сохранить: чем занимаются украинские реставраторы искусства
Спасти и сохранить: чем занимаются украинские реставраторы искусства
Александр Подрабинек: «Путин, как Гитлер, пробует Запад «на гниль»
Александр Подрабинек: «Путин, как Гитлер, пробует Запад «на гниль»
Дмитро Сухолиткий-Собчук: "Маланка – це спосіб культурної самоідентифікації"
Дмитро Сухолиткий-Собчук: "Маланка – це спосіб культурної самоідентифікації"
«Нас жаліти не можна, і самим не можна жалітися»
«Нас жаліти не можна, і самим не можна жалітися»
Обама выступил с прощальной речью
Обама выступил с прощальной речью
Доступ до дітей в реанімаціях: два погляди на одні двері
Доступ до дітей в реанімаціях: два погляди на одні двері
Лікар швидкої Ярослав Вус: «Диспетчер має право відмовити у виклику»
Лікар швидкої Ярослав Вус: «Диспетчер має право відмовити у виклику»
ГлавнаяОбществоВойна

Тука: освобождение Донбасса может начаться осенью 2017 года

Если РФ перестанет поддерживать боевиков, Украина вернет территории за три месяца.

Тука: освобождение Донбасса может начаться осенью 2017 года
Фото: 24tv.ua

Освобождение оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей может начаться осенью 2017 года.

Об этом заявил замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука, передает Эспресо.TV.

"Относительно возвращения Донбасса, у меня есть четкое впечатление, что мы будем иметь возможность примерно осенью начать реальный процесс возвращения этих территорий. Скорее всего - невоенным способом, и я на это очень надеюсь", - сказал он.

Тука подчеркнул, что если из-за международного давления Россия перестанет поддерживать боевиков "ДНР-ЛНР", Украина восстановит контроль над Донбассом за три месяца.

Напомним, Тука прогнозирует, что Россия вернет Украине Донбасс до 2018 года, но "за Крым будет держаться до последнего".

Секретарь СНБО Александр Турчинов также убежден, что 2017 год станет переломным в вопросе освобождения оккупированных территорий.

Новости по теме:

Тэги: Донбасс, вторжение России в Украину, боевые действия на востоке Украины, Тука Георгий

Читайте в разделе