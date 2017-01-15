Тука: освобождение Донбасса может начаться осенью 2017 года Если РФ перестанет поддерживать боевиков, Украина вернет территории за три месяца.

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Освобождение оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей может начаться осенью 2017 года.

Об этом заявил замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука, передает Эспресо.TV.

"Относительно возвращения Донбасса, у меня есть четкое впечатление, что мы будем иметь возможность примерно осенью начать реальный процесс возвращения этих территорий. Скорее всего - невоенным способом, и я на это очень надеюсь", - сказал он.

Тука подчеркнул, что если из-за международного давления Россия перестанет поддерживать боевиков "ДНР-ЛНР", Украина восстановит контроль над Донбассом за три месяца.

Напомним, Тука прогнозирует, что Россия вернет Украине Донбасс до 2018 года, но "за Крым будет держаться до последнего".

Секретарь СНБО Александр Турчинов также убежден, что 2017 год станет переломным в вопросе освобождения оккупированных территорий.