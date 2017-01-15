В Харькове при пожаре в многоэтажке погибла женщина
Троих человек пожарным удалось спасти.
В Харькове в результате пожара в одной из квартир на восьмом этаже девятиэтажного дома погибла женщина.
Об этом сообщается на сайте Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
"В здании горели мебель и домашние вещи на площади около 25 кв. м. Дым заполнил всю квартиру и начал попадать на лестничную клетку, угрожая жильцам восьмого и девятого этажей", - говорится в сообщении.
В ходе проведения разведки в горящей квартире спасатели отыскали двух ее хозяев и передали их медикам скорой помощи.
"К сожалению, женщина (1947 г.р.) скончалась в "карете" скорой помощи. Мужчина (1941 г.р.) был госпитализирован", - отметили в ГосЧС.
Одновременно с ликвидацией пожара спасатели эвакуировали других жильцов восьмого и девятого этажей.
"Двое из них не смогли самостоятельно покинуть свои дома, поэтому спасателям пришлось выносить их на руках.
Еще 12 человек вышли самостоятельно", - говорится в сообщении.
Причина пожара выясняется.
Напомним, Вв Тернопольськой области из-за пожара в больнице эвакуировали более 100 человек.