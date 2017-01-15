В Харькове при пожаре в многоэтажке погибла женщина Троих человек пожарным удалось спасти.

В Харькове в результате пожара в одной из квартир на восьмом этаже девятиэтажного дома погибла женщина.

Об этом сообщается на сайте Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

"В здании горели мебель и домашние вещи на площади около 25 кв. м. Дым заполнил всю квартиру и начал попадать на лестничную клетку, угрожая жильцам восьмого и девятого этажей", - говорится в сообщении.

Фото: dsns.gov.ua

В ходе проведения разведки в горящей квартире спасатели отыскали двух ее хозяев и передали их медикам скорой помощи.

"К сожалению, женщина (1947 г.р.) скончалась в "карете" скорой помощи. Мужчина (1941 г.р.) был госпитализирован", - отметили в ГосЧС.

Фото: dsns.gov.ua

Одновременно с ликвидацией пожара спасатели эвакуировали других жильцов восьмого и девятого этажей.

"Двое из них не смогли самостоятельно покинуть свои дома, поэтому спасателям пришлось выносить их на руках.

Еще 12 человек вышли самостоятельно", - говорится в сообщении.

Причина пожара выясняется.

Напомним, Вв Тернопольськой области из-за пожара в больнице эвакуировали более 100 человек.