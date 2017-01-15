Спасатели нашли потерявшегося в горах в Закарпатской области киевлянина (обновлено) Мужчину искали около 2,5 часов.

Фото: Макс Левин

На горнолыжном курорте Драгобрат в Закарпатской области во время катания на сноуборде потерялся турист изКиева.

Об этом сообщила спикер управления ГосЧС в Закарпатской области, передает УНН.

"Сейчас на поиски туриста отправилась группа спасателей из Раховского района в составе пяти человек и одной единицы техники", - рассказала она.

Телефонная связь с потерявшимся есть, поэтому, по словам спасателей, в ближайшее время место его нахождения будет установлено, а сам турист будет спасен.

Обновление. Спасатели установили ориентировочное место пребывания туриста и отправились ему на встречу.

"В 15:30 мужчина был найден в районе долины Крачуняска. В медицинской помощи он не нуждался. В настоящее время работники ГосЧС сопровождают сноубордиста в горную долину Драгобрат, куда он приехал отдыхать", - сообщили спасатели.

Напомним, в декабре во время восхождения на Говерлу потерялся урист из Черновцов.