«Нас жаліти не можна, і самим не можна жалітися»
«Нас жаліти не можна, і самим не можна жалітися»
Спасти и сохранить: чем занимаются украинские реставраторы искусства
Спасти и сохранить: чем занимаются украинские реставраторы искусства
Доступ до дітей в реанімаціях: два погляди на одні двері
Доступ до дітей в реанімаціях: два погляди на одні двері
Як живуть мешканці Кам'янки та Гранітного
Як живуть мешканці Кам'янки та Гранітного
Александр Подрабинек: «Путин, как Гитлер, пробует Запад «на гниль»
Александр Подрабинек: «Путин, как Гитлер, пробует Запад «на гниль»
Обама выступил с прощальной речью
Обама выступил с прощальной речью
Лікар швидкої Ярослав Вус: «Диспетчер має право відмовити у виклику»
Лікар швидкої Ярослав Вус: «Диспетчер має право відмовити у виклику»
Микола Шиптур. Кримський бранець, якого забула Україна
Микола Шиптур. Кримський бранець, якого забула Україна
Дмитро Сухолиткий-Собчук: "Маланка – це спосіб культурної самоідентифікації"
Дмитро Сухолиткий-Собчук: "Маланка – це спосіб культурної самоідентифікації"
ГлавнаяОбществоЖизнь

Спасатели нашли потерявшегося в горах в Закарпатской области киевлянина (обновлено)

Мужчину искали около 2,5 часов.

Спасатели нашли потерявшегося в горах в Закарпатской области киевлянина (обновлено)
Фото: Макс Левин

На горнолыжном курорте Драгобрат в Закарпатской области во время катания на сноуборде потерялся турист изКиева.

Об этом сообщила спикер управления ГосЧС в Закарпатской области, передает УНН.

"Сейчас на поиски туриста отправилась группа спасателей из Раховского района в составе пяти человек и одной единицы техники", - рассказала она.

Телефонная связь с потерявшимся есть, поэтому, по словам спасателей, в ближайшее время место его нахождения будет установлено, а сам турист будет спасен.

Обновление. Спасатели установили ориентировочное место пребывания туриста и отправились ему на встречу.

"В 15:30 мужчина был найден в районе долины Крачуняска. В медицинской помощи он не нуждался. В настоящее время работники ГосЧС сопровождают сноубордиста в горную долину Драгобрат, куда он приехал отдыхать", - сообщили спасатели.

Напомним, в декабре во время восхождения на Говерлу потерялся урист из Черновцов.

Новости по теме:

Тэги: туристы, Закарпатская область, ГосЧС

Читайте в разделе