Полиция предупреждает о критическом уровне аварийности в пяти областях
Критическая ситуация в Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Волынской и Луганской областях.
Из-за неблагоприятных погодных условий в пяти областях Украины аварийность на автодорогах находится на критическом уровне, еще в пяти регионах - напряженная обстановка,
Об этом сообщается на сайте Национальной полиции.
"Критическая по уровню аварийности ситуация в Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Волынской и Луганской областях. Высокий уровень аварийности (рост количества ДТП от 10 до 50%) зафиксирован в Тернопольской, Хмельницкой, Кировоградской, Днепропетровской и Донецкой областях", - говорится в сообщении.
В других областях страны аварийность находится на уровне или меньше среднестатистических показателей.
Сообщается также, что за минувшие сутки в результате ухудшения погодных условий и повышенной аварийной ситуации, на дорогах Украины погибли девять человек, травмированы - 66.
Напомним, ранее были сняты все ограничения движения транспорта, введенные из-за непогоды.