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Полиция предупреждает о критическом уровне аварийности в пяти областях

Критическая ситуация в Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Волынской и Луганской областях.

Полиция предупреждает о критическом уровне аварийности в пяти областях
Фото: dsns.gov.ua

Из-за неблагоприятных погодных условий в пяти областях Украины аварийность на автодорогах находится на критическом уровне, еще в пяти регионах - напряженная обстановка,

Об этом сообщается на сайте Национальной полиции.

"Критическая по уровню аварийности ситуация в Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Волынской и Луганской областях. Высокий уровень аварийности (рост количества ДТП от 10 до 50%) зафиксирован в Тернопольской, Хмельницкой, Кировоградской, Днепропетровской и Донецкой областях", - говорится в сообщении.

В других областях страны аварийность находится на уровне или меньше среднестатистических показателей.

Сообщается также, что за минувшие сутки в результате ухудшения погодных условий и повышенной аварийной ситуации, на дорогах Украины погибли девять человек, травмированы - 66.

Фото: Пресс-служба Нацполиции.

Напомним, ранее были сняты все ограничения движения транспорта, введенные из-за непогоды.

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Тэги: ДТП, дороги, снегопад

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