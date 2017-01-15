Украина проведет инспекцию российских военных частей в Ростовской области, - Минобороны
По итогам проверки будет подготовлен официальный отчет.
Министерство обороны подтвердило наличие планов по проведению инспекции российских военных частей в Ростовской области.
Об этом сообщил на брифинге спикер Минобороны по вопросам АТО Александр Мотузяник.
"В соответствии с Венским документом 2011 года, в частности его пунктом №9 "О мероприятиях укрепления доверия и безопасности" Украина планирует в период с 16 по 19 января провести инспекцию указанного района на территории России. Инспектированию подлежит указанная территория Ростовской области России, которая непосредственно прилегает к государственной границе Украины", - сказал он.
Мотузяник сообщил, что в рамках мероприятий инспектирования будет получена информация от командиров российских подразделений, планируется осуществление вертолетного облета и проведение сухопутной проверки указанного района.
В состав инспекционной группы войдут два представителя от Украины, один представитель от Канады и один - от Дании.
"Целью этих мероприятий является проверка наличия или отсутствия военной деятельности частей и подразделений вооруженных сил России, о которой должны сообщать заранее", - отметил Мотузяник.
По итогам проверки будет подготовлен официальный отчет.
Напомним, в 2015 году Нидерланды проверяли Ростовскую область РФ на предмет военной деятельности.