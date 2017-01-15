Красноильская Маланка: как встречали старый Новый год на Буковине
Поселок в Черновицкой области ежегодно становится центром традиционного празднования Маланки.
13 января в Украине встречают Новый год по старому обряду. Этот вечер также известный как праздник Маланки. Его отмечают с традиционным переодеванием в животных, фольклорных персонажей. Считается, что Маланка - это языческий культ, переживший христианизацию.
Сегодня традиция сохраняется преимущественно в селах, особенно в Западной Украине. Корреспондент LB.ua съездил в Черновицкую область и посмотрел, как в этом году происходило празднование в поселке Красноильск, который славится особенно ярким и красочным маскарадом.
С наступлением первых сумерек маланкари в Красноильске начинают собираться у дома коменданта (человек, который отвечает за маланку в своем кутку-районе), и с этого момента начинается празднование, которое продолжается всю ночь и следующий день. В Красноильске шесть маланок, в разных кутках поселка. Каждая из них ходит по домам в своем кутку, а под вечер 14 января все сходятся в центр села, где выбирают лучшую.
Напомним, что на LB.ua можно посмотреть 50-минутную фестивальную версию фильма "Красна Маланка", снятого режиссером Дмитрием Сухолитким-Собчуком в Красноильске.