В понедельник в Киеве до -3 градусов Существенных осадков в столице не прогнозируют.

Фото: Макс Требухов

В понедельник, 16 января, в Киеве переменная облачность, днем без существенных осадков, на дорогах местами гололедица, ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура ночью -4 ...- 6 градусов, днем -1 ...- 3 градуса.

Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины переменная облачность, без существенных осадков, на дорогах местами гололедица, ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -8...-13 градусов, днем +7...-2 градуса.

В Карпатах без существенных осадков, температура воздуха ночью -11...-16 градусов, днем -4...-9 градусов.

На севере Украины переменная облачность, без существенных осадков, на дорогах местами гололедица, ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -4...-9 градусов, днем -1...-6 градусов. В центре Украины переменная облачность, без существенных осадков, на дорогах местами гололедица, ветер северный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -4...-10 градусов, днем -1...-6 градусов.

На востоке Украины облачно с прояснениями, ночью мокрый снег с дождем, днем небольшой мокрый снег с дождем, ночью и утром местами гололед, налипание мокрого снега, на дорогах местами гололедица, ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью и днем -3...+2 градуса.

На юге Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, только в Запорожской области ночью мокрый снег с дождем. На дорогах местами гололедица, ветер северный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -4...-11 градусов, днем 0...-5 градусов, в Запорожской области ночью и днем -3...+2 градуса.

В Крыму облачно с прояснениями, ночью мокрый снег с дождем, днем небольшой дождь с мокрым снегом, на дорогах местами гололедица, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -3...+4 градуса, днем +1...+6 градусов.