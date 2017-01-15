Суд в Донецкой области отпустил подозреваемого, которого искали 10 лет Мужчина скрывался под разными именами в Луганской, Харьковской, Киевской и Сумской областях.

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Краснолиманский городской суд Донецкой области не избрал меру пресечения подозреваемому, задержанному полицией после 10 лет розыска, отложил рассмотрение дела и отпустил задержанного из зала суда.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на облуправление Нацполиции.

"В феврале 2007 года житель Лиманского района 1974 года рождения спланировал преступление и привлек к нему троих знакомых. Ночью сообщники проникли на территорию предприятия и напали на сторожа, которого связали и удерживали в плену. В это время организатор группы похитил с предприятия оборудование для газификации, оставив жителей окрестных поселков без газа. Трубы мужчина вывез в Луганскую область и продал, причинив предприятию материальный ущерб в особо крупном размере - около 200 тыс грн", - говорится в сообщении.

Исполнители преступления вскоре были задержаны, но организатору удалось скрыться. В течение 10 лет он жил под разными именами в Луганской, Харьковской, Киевской и Сумской областях.

"12 января этого года оперативники Лиманского отделения полиции получили информацию, что 42-летний разыскиваемый на новогодние праздники приехал погостить к матери в поселок Ямполь. При проверке информации он был задержан", - сообщили в полиции.

При задержании у него был изъят паспорт на чужое имя, значащийся утерянным, и четыре мобильных телефона. Отмечается также, что мужчина также разыскивается харьковскими правоохранителями за угон грузового автомобиля.

"13 января в суде должен был рассматриваться вопрос определения задержанному меры пресечения, с учетом тяжести преступления, предусматривал содержания под стражей. Однако задержанный не получил никакого пресечения. Рассмотрение этого вопроса было перенесено сначала на конец рабочего дня, а затем на 16 января. Подозреваемому вручили повестку, и он был отпущен из зала суда", - говорится в сообщении.

"В связи с неприемлемостью подобного судебного решения, следственным отделом Лиманского ВП и местной прокуратурой решается вопрос о представлении касательно неправомерности действий суда", - заявили в полиции.

Напомним, 9 января пограничники задержали в аэропортах Киева и Харькова разыскиваемых Интерполом израильтянина и белоруса.