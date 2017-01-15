В Киеве возле университета им. Шевченко произошло ДТП со смертельным исходом Погибла молодая женщина, еще двое человек госпитализированы. Виталий Мирошниченко

Фото: Виталий Мирошниченко

В воскресенье рано утром в Киеве на перекрестке бульвара Шевченка и Владимирской улицы столкнулись автомобили Toyota Camry и Skoda Fabia. В результате ДТП погибла молодая женщина, еще двое человек госпитализированы.

Как сообщает корреспондент LB.ua, Toyota ехала по бульвару в направлении Бессарабской площади, когда справа от нее на перекресток выехала Skoda.

Произошло столкновение, после которого чешское авто вылетело на тротуар и протаранило чугунную ограду. Женщина, сидевшая на пассажирском сидении Skoda, получила травмы, несовместимые с жизнью. Она скончалась на месте происшествия.

Водителя Skoda c переломом костей таза госпитализировали медики "скорой помощи". Также был госпитализирован пассажир Toyota. Водитель японского авто от госпитализации отказался. Сразу после столкновения он снял и спрятал номера своего автомобиля.

Кто из водителей нарушил правила проезда перекрестков, предстоит выяснить следственной группе.

Фото: Виталий Мирошниченко

Фото: Виталий Мирошниченко

Фото: Виталий Мирошниченко