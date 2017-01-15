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Под Львовом автобус с туристами столкнулся с грузовиком

Никто из участников происшествия не пострадал.

Под Львовом автобус с туристами столкнулся с грузовиком
Фото: facebook.com/igor.zinkevych

Вечером, 14 января, на трассе Львов-Краковец во Львовской области автобус с 40 пассажирами столкнулся с грузовиком, который занесло на скользкой дороге.

Об этом сообщается на сайте Львовской ОГА.

Авария произошла неподалеку села Ямельня.

"Около 22:30 на автодороге Львов-Краковец в Яворивском районе произошло столкновение рейсового туристического автобуса "Неоплан" под управлением водителя 1961 года рождения, жителя г. Калуш, с тяжеловесным грузовым автомобилем "Рено Магнум" под управлением водителя 1959 года рождения, жителя Ровенской области", - говорится в сообщении.

Никто из участников происшествия не пострадал. Движение автомобильного транспорта на дороге было заблокировано на три часа.

Фото с места аварии опубликовал депутат Львовского облсовета Игорь Зинкевич в Фейсбуке.

Напомним, все ограничения движения транспорта, введенные из-за непогоды на автодорогах Украины, сняты.

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Тэги: ДТП, Львовская область

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