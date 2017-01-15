Главарь "ДНР" приказал глушить "Украинское радио" на оккупированной территории Захарченко заявил, что не видит угрозы в украинском вещании, но все равно угрожает глушить его.

Фото: EPA/UPG

Главарь террористов "ДНР" Александр Захарченко приказал глушить сигнал "Украинского радио" на временно оккупированной территории.

Об этом сообщают "Новости Донбасса".

При этом он утверждает, что не видит угрозы в украинском вещании.

"Особой проблемы в этом не вижу. Но все равно дал приказ, чтобы подготовили решение техническое, которое позволяет именно это радио на этой частоте глушить", - сказал Захарченко.

Он добавил, что на территории оккупированного Донбасса "можно поймать любую волну, в том числе и на украинском языке".

"Да я знаю об этой проблеме. В Часов Яре находится эта станция, которая будет вещать на нашу территорию. На сегодняшний день, если вы включите приемник, мы можем поймать любую, в том числе и на украинском языке. По большому счету мы уже два года живем с вещанием украинского радио. Я даже не знаю, есть ли на нашей территории люди, которые его слушают. Если даже кто-то и слушает, я думаю, делает это для того, чтобы не забыть язык противника", - заявил Захарченко.

Напомним, 12 января Нацсовет выдал разрешение на вещание "Украинского радио" из города Часов Яр Донецкоы области на территорию проведения АТО. Частота вещания в дневное время покроет Донецк, Горловку, Макеевку, Торец, Шахтерск, Торез, Енакиево, Дебальцево, а также Брянку и Алчевск Луганской области. В ночное время покрытие сигналом будет значительно лучше - он охватит все временно неподконтрольные правительству Украины районы Донбасса.