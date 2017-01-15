Главарь "ДНР" приказал глушить "Украинское радио" на оккупированной территории
Захарченко заявил, что не видит угрозы в украинском вещании, но все равно угрожает глушить его.
Главарь террористов "ДНР" Александр Захарченко приказал глушить сигнал "Украинского радио" на временно оккупированной территории.
Об этом сообщают "Новости Донбасса".
При этом он утверждает, что не видит угрозы в украинском вещании.
"Особой проблемы в этом не вижу. Но все равно дал приказ, чтобы подготовили решение техническое, которое позволяет именно это радио на этой частоте глушить", - сказал Захарченко.
Он добавил, что на территории оккупированного Донбасса "можно поймать любую волну, в том числе и на украинском языке".
"Да я знаю об этой проблеме. В Часов Яре находится эта станция, которая будет вещать на нашу территорию. На сегодняшний день, если вы включите приемник, мы можем поймать любую, в том числе и на украинском языке. По большому счету мы уже два года живем с вещанием украинского радио. Я даже не знаю, есть ли на нашей территории люди, которые его слушают. Если даже кто-то и слушает, я думаю, делает это для того, чтобы не забыть язык противника", - заявил Захарченко.
Напомним, 12 января Нацсовет выдал разрешение на вещание "Украинского радио" из города Часов Яр Донецкоы области на территорию проведения АТО. Частота вещания в дневное время покроет Донецк, Горловку, Макеевку, Торец, Шахтерск, Торез, Енакиево, Дебальцево, а также Брянку и Алчевск Луганской области. В ночное время покрытие сигналом будет значительно лучше - он охватит все временно неподконтрольные правительству Украины районы Донбасса.