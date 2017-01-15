За сутки на Донбассе погиб один боец АТО, трое ранены Боевики 60 раз открывали огонь по позициям украинских военных.

Фото: Макс Левін

За минувшие сутки боевики 60 раз обстреляли позиции военных в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе. В результате трое бойцов получили ранения, один погиб.

Об этом сообщает пресс-центр АТО в Фейсбуке.

На Мариупольском направлении террористы из минометов обстреляли Широкино, Марьинку, Славное и Водяное, из гранатометов и стрелкового оружия - Гнутово, Талаковку, Широкино, Павлополь, Старогнатовку. По Новомихайловке и Славному также открывали огонь из БМП. В Красногоровке стрелял снайпер.

На Донецком направлении оккупационные войска из 122-миллиметровой артиллерии вели огонь по Луганском, из минометов - по Каменке, Мироновскому, Зайцево и Авдеевке. Из гранатометов и стрелкового оружия били по Майорску, Зайцево, Новоселовке Второй, Авдеевке, Крутой Балке, Новгородской. По Троицкому также стреляли из БМП.

На Луганском направлении из 152-миллиметровой артиллерии боевики стреляли по Новозвановке, а из минометов - также Новотошкивку. Из противотанковых ракетных комплексов террористы обстреливали Крымское и Новоалександровку, а из гранатометов и стрелкового оружия - Орехово и Лобачево. По Станице Луганской также огонь вел снайпер.

Напомним, в ночь на субботу боевики "ЛНР" обстреляли подконтрольный им город Ирмино.