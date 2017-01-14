Все ограничения движения транспорта из-за непогоды сняты За десять дней из снежных заносов высвбождено 2,5 тыс. автомобилей.

Фото: dsns.gov.ua

Все ограничения движения транспорта из-за непогоды на автодорогах Украины сняты, сообщается на сайте ГосЧС.

"На дорогах государственного, регионального значения заторов не зафиксировано. Обращений граждан, которые получили обморожения в пробках, также не было", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для обеспечения проезда, расчистки дорог и оказания помощи в буксировке автотранспорта из снежных заносов на территории Украины привлечено 1 тыс. 297 единиц техники и 1 тыс. 863 человека.

Подразделениями ГосЧС с 4 января высвобождено из снежных заносов 2 тыс. 459 автомобилей, в которых находилось 5 тыс. 652 человека.

Накануне сообщалось, что во Львове почти половина трамваев вышла из строя из-за непогоды.