Украинец пытался провезти в Донецк более 200 кг колбасы в бензобаке Конфискат стоимостью около 20 тыс. гривен передали в фискальную службу.

Украинец пытался провезти через КПВВ "Майорск" в оккупированный Донецк более 200 кг колбасных изделий автомобиля, информирует пресс-служба Госпогранслужбы.

Нарушителя, гражданина Украины, остановили в субботу на контрольном пункте въезда - выезда "Майорское" пограничники Краматорского отряда.

"При осмотре автомобиля марки "Ваз" пограничники заметили нервное поведение водителя, в связи с чем инициировали проведение углубленного осмотра автомобиля. Во время проверки бензобака пограничники обнаружили колбасные изделия весом около 210 килограммов", - говорится в сообщении.

Фото: dpsu.gov.ua

Конфискат стоимостью около 20 тыс. гривен передали в фискальную службу.

Ранее в январе пограничники обнаружили около 4 тыс. пачек сигарет в вагонах с рудой.