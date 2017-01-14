Двое военных ранены, один погиб в зоне АТО с начала суток Боевики обстреливали позиции ВСУ по всем направлениям.

С начала суток боевики 28 раз открывали огонь по позициям украинских военнослужащих в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе, в результате два бойца получили ранения, один - погиб.

Об этом говорится в сводке штаба АТО.

На Мариупольском направлении противник обстрелял из минометов Широкино и Водяное, из гранатометов и стрелецкого оружия - Гнутово, Талаковку, Широкино, Павлополь, Старогнатовку. По Новомихайловке вела огонь БМП противника.

На Донецком направлении противник из минометов вел огонь по Каменке, Мироновском, Зайцево и Авдеевке, из гранатометов и стрелецкого оружия - по Майорску, Зайцево, Авдеевке, Новогородском. По Троицком вела огонь БМП противника.

На Луганском из минометов обстреливали Новозвановку, а из противотаковых ракетных комплексов - Крымское и Новоалександровку.

Напомним, в пятницу штаб АТО насчитал 62 обстрела.