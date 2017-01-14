Донецкая фильтровальная станция возобновила работу
Объект обеспечивает водой Авдеевку и близлежащие поселки.
Донецкая фильтровальная станция, которая была обесточена вечером 11 января в результате боевых действий, в субботу, 14 января возобновила работу.
Об этом сообщается на сайте предприятия "Вода Донбасса".
Питьевая вода должна была поступить потребителям Авдеевки, частично Донецка и Ясиноватой, Верхнеторецкого, Васильевки, Бетманово (Красный Партизан), Крутой Балки к 16 часам.
Накануне специалисты ДТЭК "Донецкоблэнерго" закончили работы по восстановлению линии электропередачи 35 кВ, от которой осуществляется электроснабжение Донецкой фильтровальной станции.
Напомним, что Донецкая фильтровальная станция, обеспечивающая водой Авдеевку и близлежащие поселки, а также частично Донецк и Ясиноватую, первый раз была остановлена в июле 2014 года. Запустить ее в работу удалось только через несколько месяцев. С тех пор она время от времени попадает под обстрелы и прекращает работу.
Донецкая фильтровальная станция включена в Минские соглашения как один из важнейших объектов для жизнеобеспечения населения региона.