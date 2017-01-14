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Поезд Харьков-Киев сбил насмерть человека

Погибший находился на перроне станции "Огульцы" в нетрезвом виде.

Поезд Харьков-Киев сбил насмерть человека
Фото: railwayz.info

Поезд Харьков-Киев в пятницу вечером сбил насмерть человека на железнодорожной станции "Огульцы" в Валковском районе Харьковской области.

Об этом сообщает пресс-служба местной полиции.

Трагедия произошла 13 января около 20:25.

"Сотрудники полиции установили личность погибшего. Им оказался 38-летний житель с.Ковяги Валковского района", - говорится в сообщении. Мужчина находился на перроне в нетрезвом состоянии и не слышал сигнала прибывающего поезда. Не удержав равновесие, он ударился о боковую часть поезда.

Напомним, 22 декабря поезд Ужгород - Киев сбил насмерть мужчину во Львовской области.

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Тэги: поезда, Харьковская область

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