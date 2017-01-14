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Снежная лавина заблокировала одну полосу дороги Мукачево - Ивано-Франковск

В Закарпатской области идут снегопады.

Снежная лавина заблокировала одну полосу дороги Мукачево - Ивано-Франковск
Фото: dsns.gov.ua

На территории Закарпатской области с вечера 13 января зафиксировано схождение четырех снежных лавин на дорогу Н-09 Мукачеве – Ивано-Франковск.

Об этом сообщается на сайте ГосЧС.

В 20:00 пятницы возле села Деловое сошла лавина объемом около 90 куб. м, а через полтора часа в том же месте - еще одна объемом около 70 куб. м. Третья лавина объемом около 30 куб. м сошла утром немного севернее - возле села Костылёвка.

Около 7 часов в субботу сошла лавины объемом около 90 кубометров на 165 километре автодороги Н-09. Снег перекрыл одну полосу автодороги, движение пришлось организовать по другой полосе в реверсивном режиме.

На расчистку дороги от снежных лавин направлен фронтальный погрузчик из филиала "Раховский дорожно-эксплуатационный участок".

Напомним, 8 января лавина перекрыла часть дороги возле села Деловое. На ее расчистку понадобилось около трех часов.

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Тэги: схождение лавины, Закарпатская область

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