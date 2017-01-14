Еще одного крымского татарина принудительно поместили в психиатрическую лечебницу Зеври Абсеитов задержан в мае 2016 по делу "Хизб ут-Тахрир".

Фото: investigator.org.ua

Крымского татарина из Бахчисарая Зеври Абсеитова 12 января поместили под принудительное лечение в психиатрическую больницу. Об этом говорится на странице "Кримські політв’язні" в Фейсбуке.

"Вчера ещё одного крымского мусульманина из числа крымских татар поместили в психиатрическую больницу, на сей раз под принудительную психиатрическую медицину попал Зеври Абсеитов. Зеври Абсеитов - врач-стоматолог, в его семье - четверо детей", - говорится в сообщении.

По информации "Кримських політв’язнів", принудительное психиатрическое лечение ранее прошли Ильми Умеров, Муслим Алиев, Вадим Сирук, Инвер Бекиров, Эмир-Усеин Кукк, Арсен Джеппаров, Рефат Алимов, Ремзи Меметов и Энвер Мамутов.

Напомним, 12 мая 2016 года в аннексированном Бахчисарае российские силовики провели серию обысков в домах мусульман, а также в местном кафе. В результате были задержаны и обвинены в терроризме четверо бахчисарайцев: Зеври Абсеитов, Ремзи Меметов, Рустем Абильтаров и Энвер Мамутов. Они были задержаны сотрудниками ФСБ по подозрению в участии в организации "Хизб ут-Тахрир", признанной в России террористической.

Представители международной исламской политической организации "Хизб ут-Тахрир" называют своей миссией объединение всех мусульманских стран в исламском халифате, но они отвергают террористические методы достижения этого и говорят, что подвергаются несправедливому преследованию в России. Верховный суд России запретил "Хизб ут-Тахрир" в 2003 году, включив в список 15 объединений, названных "террористическими".