Россия усиливает противоздушную оборону Крыма 14 января на аннексированном полуострове официально заступает на дежурство ЗРК С-400 "Триумф".

Зенитно-ракетный комплекс С-400 "Триумф" Фото: wikipedia.org

Россия усиливает противоздушную оборону аннексированного ею украинского полуострова Крым. В субботу, 14 января там официально заступает на дежурство ЗРК С-400 "Триумф", передает DW.

В этот день будет проведен формальный ритуал приема комплекса на дежурство в гвардейский зенитный ракетный Севастопольско-Феодосийский полк. Об этом в пятницу, 13 января, сообщила пресс-служба Южного военного округа РФ.

Система ПВО "Триумф" поступила в полк еще в 2016 году, после чего военнослужащие прошли переобучение на системы С-400.

Система С-400 "Триумф" способна поражать аэродинамические объекты на расстоянии до 400 км, а тактические баллистические цели, летящие со скоростью 4,8 км/с, на расстоянии до 60 км. Она задействована, в частности, в обороне российской базы Хмеймим в Сирии.

Ранее сообщалось, что Украина провела ракетные учения в Херсонской области.