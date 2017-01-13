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В ВМС назвали имена погибших морпехов

Николай Охрименко, Сергей Сонько и Сергей Трубин погибли во время выполнения заданий в зоне АТО.

В ВМС назвали имена погибших морпехов
Архив
Фото: Макс Левін

Во время выполнения заданий в зоне АТО погибли трое морских пехотинцев: младший сержант Николай Охрименко, младший сержант Сергей Сонько и старший матрос Сергей Трубин.

Об этом сообщает пресс-служба ВМС ВСУ.

"Военно-Морские Силы Вооруженных Сил Украины понесли невосполнимую утрату. В районе проведения антитеррористической операции на территории Луганской и Донецкой областей во время выполнения задач по защите суверенитета и территориальной целостности Украины погибли наши боевые побратимы - младший сержант Николай ОХРИМЕНКО, младший сержант Сергей СОНЬКО и старший матрос Сергей ТРУБИН. Морские пехотинцы до последнего своего вздоха защищали Родину, до конца выполнили Конституционный долг", - отметили в штабе ВМС.

Командование, личный состав Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины выражают глубокие соболезнования родным и близким погибших.

Ранее сегодня боевики передали украинской стороне тела трех погибших военнослужащих которые пропали 8 января возле линии разграничения под Мариуполем.

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Тэги: Военно-морские силы (ВМС), боевые действия на востоке Украины, погибшие в АТО

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