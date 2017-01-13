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Во Львове почти половина трамваев вышла из строя из-за непогоды

Во "Львовэлектротрансе" объяснили поломки налипанием снега на пути.

Во Львове почти половина трамваев вышла из строя из-за непогоды
Фото: zaxid.net

Из-за снегопада во Львове в пятницу, 13 января, сломались более 40 трамваев при том, что в целом в "Львовэлектротранса" около 100 трамваев, сообщает ZAXID.NET.

Причины массовых поломок трамваев представитель "Львовэлектротранса" Антон Лягушкин объяснил тем, что снег налипает на пути и повреждает электрооборудования вагонов.

"Коммунальщики, которые убирают дороги, время от времени набрасывают на пути снег. Из-за набивания снега закорачивает электрооборудование. Если бы улицы хорошо убирались, такого количества сходов трамваев не было бы", - сказал Лягушкин.

Напомним, в ноябре во Львове открыли трамвай на Сыхив. Это первая трамвайная линия, построенная в городе за последние 30 лет.

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Тэги: Львов, снегопад, непогода, трамвай

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